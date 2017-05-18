DIVENDRES 26 DE MAIG
FACUA Catalunya imparteix una xerrada sobre les clàusules terra al costat de la CGT-Baix Llobregat
El secretari general de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, respondrà les preguntes dels assistents i tractarà d'aclarir els dubtes que aquests plantegen.
FACUA.org
Catalunya-18/05/2017
FACUA Catalunya impartirà el divendres 26 de maig una xerrada informativa sobre les clàusules terra, al costat de la CGT-Baix Llobregat.
El secretari general de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, serà l’encarregat d’impartir la xerrada i facilitarà informació sobre les noves sentències del Tribunal de Justícia de la UE i del Tribunal Suprem relacionades amb les clàusules terra, així com del Reial Decret 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusula terra.
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