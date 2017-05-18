Nuestras accionesViernes 26 de mayo

FACUA Catalunya imparte una charla sobre las cláusulas suelo junto a la CGT-Baix LLobregat

El secretario general de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, responderá las preguntas de los asistentes y tratará de aclarar las dudas que éstos planteen.

FACUA.org
Cataluña-18/05/2017
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FACUA Catalunya impartirá el viernes 26 de mayo una charla informativa sobre las cláusulas suelo, junto a la CGT-Baix LLobregat.

El secretario general de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, será el encargado de impartir la charla y facilitar&aacu

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