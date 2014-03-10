FACUA Catalunya, inicia un cicle de sessions informatives sobre les revisions de les calderes de gas, en col"laboració amb l'Ajuntament de Barcelona
En col"laboració amb l'Ajuntament de Barcelona
FACUA.org
Catalunya-10/03/2014
La Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), ofereix un cicle de sessions informatives en tots els Districtes de Barcelona per facilitar una informació bàsica sobre aquests temes, que ajudin de manera preventiva, a evitar fraus o activitats que vulnerin els drets dels consumidors.
Col·laboren en aquestes xerrades, els districtes i les associacions de persones consumidores: ACPB, UCC, UNAE, i FACUA Catalunya.
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