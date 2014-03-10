FACUA Cataluña inicia un ciclo de sesiones informativas sobre las revisiones de las calderas de gas
Se desarrollan en todos los distritos de Barcelona en colaboración con el Ayuntamiento.
FACUA.org
Cataluña-10/03/2014
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FACUA Catalunya inicia un ciclo de jornadas formativas en Barcelona para evitar fraudes o abusos en las revisiones de las calderas de gas.
En estas charlas, desarrolladas por la Dirección de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Barcelona a través de la Oficina