FACUA Catalunya insta Endesa a no cobrar per les hores en les quals hi va haver talls de llum a Barcelona
L'associació s'ha adreçat al Departament d'Indústria de la Generalitat perquè investigui els motius que van provocar fins a 23 incidències a la ciutat aquest dimarts 18 de març.
FACUA.org
Catalunya-19/03/2019
FACUA Catalunya s’ha adreçat al Departament d’Empresa, Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar-li que insti a Endesa a no cobrar per les hores en què no ha estat disponible el subministrament de llum a causa dels talls que va patir la ciutat de Barcelona, així com a investigar els motius que van portar a la interrupció del servei. L’associació també s’ha dirigit a Endesa en aquests mateixos termes.
Segons han publicat diferents mitjans de comunicació, han estat prop de 7.000 els afectats per les fins a 23 incidències que durant el matí i part de la tarda d’aquest 18 de març han ocorregut en diversos punts de la zona nord i est de Barcelona,
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