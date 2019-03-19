FACUA Catalunya insta a Endesa a no cobrar por las horas en las que hubo cortes de luz en Barcelona
La asociación se ha dirigido al Departamento de Industria de la Generalitat para que investigue los motivos que provocaron hasta 23 incidencias en la ciudad este martes 18 de marzo.
FACUA.org
Cataluña-19/03/2019
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FACUA Catalunya se ha dirigido al Departamento de Empresa, Industria y Energía de la Generalitat de Catalunya para solicitarle que inste a Endesa a no cobrar por las horas en los que no ha estado disponible el suministro de luz debido a los cortes que sufrió la ciudad de Barcelona,