FACUA Catalunya obre un nou punt d'atenció als consumidors a Lleida
La delegació territorial en aquesta localitat ofereix informació a les consultes dels usuaris en horari de dimarts i dijous a la tarda, de sis a vuit.
FACUA.org
Catalunya-18/03/2019
FACUA Catalunya ha inaugurat un nou punt d’atenció als consumidors a Lleida, gràcies a l’acció de la seva delegació territorial en aquesta localitat. Aquest nou espai, en el qual s’ofereix informació a la ciutadania sobre els seus drets com a consumidors i usuaris, estarà obert en horari de dimarts i dijous de 18.00 a 20.00.
El punt d’atenció de Lleida està a l’Espai Consum habilitat per l’Ajuntament d’aquesta localitat al centre cívic de Pardinyes, situada al carrer Sant Pere Claver, 5, 25005 de Lleida.
El nou espai va ser inaugurat per FACUA Catalunya a instàncies de la seva delegació territorial a Lleida (el responsable és Máximo Juan Blan
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