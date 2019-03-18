FACUA Catalunya abre un nuevo punto de atención a los consumidores en Lleida
La delegación territorial en esta localidad ofrece información a las consultas de los usuarios en horario de martes y jueves por la tarde, de seis a ocho.
FACUA.org
Cataluña-18/03/2019
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