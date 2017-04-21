A LA QUAL VAN ASSISTIR MOLTS DELS SOCIS DE L'ENTITAT
FACUA Catalunya ofereix una xerrada sobre clàusules terra a la Llar de Persones Sordes de Badalona
L'associació va facilitar informació sobre les noves sentències del Tribunal de Justícia de la UE i del Suprem, així com del Reial Decret de protecció dels consumidors en matèria de clàusules terra.
FACUA.org
Catalunya-21/04/2017
FACUA Catalunya va celebrar el passat dissabte 8 d’abril, a la Llar de les Persones Sordes de Badalona, una xerrada informativa sobre les clàusules terra a la qual van assistir molts dels socis de l’entitat.
Durant la trobada es va oferir informació sobre les noves sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal Suprem, així com del Reial Decret 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules terra.
En la ponència, que va desenvolupar Tania
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