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FACUA Catalunya ofrece una charla sobre cláusulas suelo en el Hogar de Personas Sordas de Badalona

La asociación facilitó información sobre las nuevas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Supremo, así como del Real Decreto de protección de los consumidores en materia de cláusula suelo.

FACUA.org
Cataluña-21/04/2017
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FACUA Catalunya celebró el pasado sábado 8 de abril, en el Hogar de las Personas Sordas de Badalona, una charla informativa sobre las cláusulas suelo a la que asistieron muchos de los socios de la entidad.

Durante el encuentro se ofreció información sobre

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