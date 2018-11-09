FACUA Catalunya participa en el 2n Congrés Català de Pobresa Energètica
A la taula rodona 'El preu dels subministraments bàsics i el seu efecte sobre els consumidors', ha intervingut Tania Martín, del departament jurídic de l'associació.
FACUA.org
Catalunya-09/11/2018
FACUA Catalunya ha participat en el 2n Congrés Català de Pobresa Energètica aquest divendres 9 de novembre a la taula rodona El preu dels subministraments bàsics i el seu efecte sobre els consumidors, que s’ha desenvolupat des de les 11.30 hores.
Els ponents de l’acte, dirigit per Alfons Pérez, de Xarxa per la Sobirania Energètica, han estat Tania Martín, del departament jurídic de l’associació, Jorge Morales de Labra, de Geoatlander, i Susanna Roig, de la Taula del Tercer Sector Social.
Martín ha parlat sobre l’anàlisis de FACUA sobre l’augment de preus dels subministraments
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