FACUA Catalunya participa en el 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética
En la mesa redonda 'El precio de los suministros básicos y su efecto sobre los consumidores', ha intervenido Tania Martín, del departamento jurídico de la asociación.
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Cataluña-09/11/2018
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De izquierda a derecha, Alfons Pérez, de Red por la Soberanía Energética, Jorge Morales, de Geoatlander, Susanna Roig, de la Mesa del Tercer Sector Social y Tania Martín, del departamento jurídico de la asociación.
FACUA Catalunya ha participado en el 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética este viernes 9 de noviembre en la mesa redonda El precio de los suministros básicos y su efecto sobre los consumidores, que se ha desarrollado desde las 11:30 horas.
Los ponent