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FACUA Catalunya participa en el 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética

En la mesa redonda 'El precio de los suministros básicos y su efecto sobre los consumidores', ha intervenido Tania Martín, del departamento jurídico de la asociación.

FACUA.org
Cataluña-09/11/2018
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FACUA Catalunya ha participado en el 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética este viernes 9 de noviembre en la mesa redonda El precio de los suministros básicos y su efecto sobre los consumidores, que se ha desarrollado desde las 11:30 horas.

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