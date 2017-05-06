Organitzat pel Col"legi de Periodistes de Catalunya
FACUA Catalunya participa en el III simposi sobre Llibertat de Premsa per parlar de mitjans i consum
L'associació exposa l'important paper dels mitjans de comunicació a l'hora de donar a conèixer fraus com el de Volkswagen o les clàusules terra, en unes jornades dedicades a la premsa i la societat civil.
FACUA.org
Catalunya-06/05/2017
FACUA Catalunya ha participat en el III Simposi sobre Llibertat de Premsa, organitzat per la demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida, amb una ponència titulada Mitjans de comunicació i interessos dels consumidors: realitats i mancances.
L’associació participava en el simposi, celebrat els dies 4 i 5 de maig, al costat d’altres entitats de caràcter ciutadà, per oferir la visió del col·lectiu al qual representa, el dels consumidors, respecte al panorama actual de la llibertat de premsa. En aquest sentit, Tania Martín, del Departament Jurídic de FACUA Catalunya, va d
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