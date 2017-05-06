FACUA Catalunya participa en el III simposio sobre Libertad de Prensa para hablar de medios y consumo
La asociación expone el importante papel de los medios de comunicación a la hora de dar a conocer fraudes como el de Volkswagen o las cláusulas suelo, en unas jornadas dedicadas a la prensa y la sociedad civil.
FACUA.org
Cataluña-06/05/2017
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FACUA Catalunya ha participado en el III Simposio sobre Libertad de Prensa, organizado por la demarcación de Lleida del Colegio de Periodistas de Catalunya y el Departamento de Filología Catalana y Comunicación de la Universidad de Lleida, con una ponencia titulada Medios