FACUA Catalunya participa en la fira de voluntariat TAST Social de Tarragona
Les 29 associacions que han format part de la mostra han subratllat la importància del paper de les entitats socials, així com del treball dels voluntaris.
FACUA.org
Catalunya-20/06/2016
FACUA Catalunya ha participat en el TAST Social de Tarragona, la mostra d’entitats organitzada per la Federació Catalana de Voluntariat Social que va tenir lloc els passats 10 i 11 de juny sota el lema «El voluntariat transforma la vida». Aquest any el TAST ha celebrat ja la seva tercera edició amb un enorme èxit de participació: 29 entitats, el doble de les quals van prendre part l’any passat.
Totes les associacions participants es van reunir en la Rambla Nova de Tarragona amb l’objectiu de donar a conèixer la seva labor i, sobretot, fer reflexionar la ciutadania sobre el paper clau de les entitats socials, així com sobre el valor de tot el
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