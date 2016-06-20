FACUA Catalunya participa en la feria de voluntariado TAST Social de Tarragona
Las 29 asociaciones que han formado parte de la muestra han subrayado la importancia del papel de las entidades sociales, así como del trabajo de los voluntarios.
FACUA.org
Cataluña-20/06/2016
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FACUA Catalunya ha participado en el TAST Social de Tarragona, la muestra de entidades organizada por la Federación Catalana de Voluntariado Social que tuvo lugar los pasados 10 y 11 de junio bajo el lema «El voluntariado transforma la vida«. Este año el TAST ha