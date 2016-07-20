FACUA Catalunya participa en l'Acció Formativa per a Emprenedors de la Fundació Trinijove
La sessió va versar sobre la utilització de diferents productes bancaris com a préstecs personals, pòlisses de crèdit o línies de descompte, i es va orientar als assistents sobre els costos que comporten.
FACUA.org
Catalunya-20/07/2016
Dos dels voluntaris de FACUA Catalunya van participar en l’Acció Formativa per a Emprenedors de la Fundació Trinijove. Durant la sessió es van abordar diversos aspectes de les diferents fonts de finançament bancari a l’abast dels emprenedors.
Es van comentar els aspectes més rellevants de diversos productes oferts pel sistema bancari, com a préstecs personals, pòlisses de crèdit, línies de descompte, etc. incidint en els costos que comporten (interessos, comissions i despeses) i les diferents necessitats que cobreixen.
També es va tractar el tema de la negociació bancària, la forma dR
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