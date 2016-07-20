FACUA Catalunya participa en la Acción Formativa para Emprendedores de la Fundación Trinijove
La sesión versó sobre la utilización de distintos productos bancarios como préstamos personales, pólizas de crédito o líneas de descuento, y se orientó a los asistentes acerca de los costes que conllevan.
FACUA.org
Cataluña-20/07/2016
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Uno de los voluntarios de FACUA Catalunya, durante la charla formativa. | Imagen: FACUA Catalunya.
Dos de los voluntarios de FACUA Catalunya han participado recientemente en la Acción Formativa para Emprendedores de la Fundación Trinijove. Durante la sesión se abordaron diversos aspectos de las distintas fuentes de financiación bancaria al alcance de los emprendedor