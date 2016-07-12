Organitzat a Igualada
FACUA Catalunya participa en un col·loqui pel Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones
La xerrada va versar sobre la denominada 'taxa rosa', això és, la diferència de preu que té al mercat un producte etiquetat per al públic femení respecte a un igual, però que no porta aquesta etiqueta.
FACUA.org
Catalunya-12/07/2016
FACUA Catalunya va participar en un col·loqui a l’Ateneu Igualadí, organitzat pel Departament de Sanitat i Salut Pública (OMIC) de l’Ajuntament d’Igualada, amb motiu del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones.
Tania Martín i Gerard Hernández, de FACUA Catalunya, van tractar el tema La taxa rosa: Pagar més per ser dona? Així és com es coneix popularment la diferència de preu que té en el mercat un producte etiquetat per al públic femení respecte a un d’igual, però que no porta aquesta etiqueta.
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