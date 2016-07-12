FACUA Catalunya participa en un coloquio por el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer
La charla versó sobre la denominada 'tasa rosa', esto es, la diferencia de precio que tiene en el mercado un producto etiquetado para el público femenino respecto a uno igual, pero que no lleva esta etiqueta.
FACUA.org
Cataluña-12/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Catalunya ha participado en una charla-coloquio en el Ateneo Igualadino, organizado por el Departamento de Sanidad y Salud Pública (OMIC) del Ayuntamiento de Igualada, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer.
Tania Mart&iacu