FACUA Catalunya participa en una taula rodona sobre sobirania energètica celebrada a Barcelona
L'acte va tenir lloc dins el Festival de Cinema i Drets Humans de la ciutat el passat 15 de novembre.
FACUA.org
Catalunya-28/11/2017
FACUA Catalunya ha participat en una taula rodona sobre Sobirania Energètica al Festival de Cinema i Drets Humans celebrat a Barcelona del 14 al 24 de novembre. L’acte va tenir lloc a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona.
L’associació ha intervingut en la taula rodona celebrada el 15 de novembre, al costat d’altres entitats socials per oferir la visió dels consumidors respecte a la sobirania energètica. D’aquesta manera, Tania Martín, del Departament Jurídic de FACUA Catalunya, va criticar la manca de sensibilitat de les companyies energètiques i de l’Administració davant la situació dels consumidors més vulnerables.
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