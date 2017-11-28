FACUA Catalunya participa en una mesa redonda sobre soberanía energética celebrada en Barcelona
El acto tuvo lugar dentro del Festival de Cine y Derechos Humanos de la ciudad el pasado 15 de noviembre.
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Cataluña-28/11/2017
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FACUA Catalunya ha participado en una mesa redonda sobre Soberanía Energética en el Festival de Cine y Derechos Humanos celebrado en Barcelona del 14 al 24 de noviembre. El acto tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona.
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