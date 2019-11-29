FACUA Catalunya participa en una xerrada informativa sobre la 'taxa rosa'
Actualment, existeixen molts productes que tenen un preu superior pel simple fet d'estar etiquetats per a ser usats per les dones.
FACUA.org
Catalunya-29/11/2019
FACUA Catalunya fa una xerrada informativa el dimecres 4 de desembre a Barcelona. Aquesta trobada s’emmarca en la programació mensual d’activitats que ofereix l’Espai Consum Responsable, de l’Ajuntament de Barcelona.
En l’activitat intervindran Tania Martín, membre del departament jurídic de FACUA Catalunya i Marta Molas, periodista de la Clara Comunicació. El principal objectiu serà incid
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