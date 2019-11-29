FACUA Catalunya participa en una charla informativa sobre la 'tasa rosa'
Actualmente, existen muchos productos que tienen un precio superior por el simple hecho de estar etiquetados para ser usados por las mujeres.
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Cataluña-29/11/2019
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FACUA Catalunya imparte una charla informativa el miércoles 4 de diciembre en Barcelona. Este encuentro se enmarca en la programación mensual de actividades que ofrece el Espai Consum Responsable, del Ayuntamiento de Barcelona.
En la actividad intervendrán Tani