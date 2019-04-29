FACUA Catalunya, present en la 19a edició de la Fira d'Entitats de Voluntariat Social de Girona
L'associació ha participat en aquest esdeveniment, que es va celebrar el passat 27 d'abril en el marc del Festival Strenes, amb l'assistència de gairebé quaranta entitats socials.
FACUA.org
Catalunya-29/04/2019
FACUA Catalunya ha participat un any més en la Fira d’Entitats de Voluntariat Social de Girona, que en 2019 ha celebrat la seva 19a edició. L’esdeveniment es va celebrar dissabte passat 27 d’abril en la Plaça de Catalunya, en el marc del Festival Strenes.
Gairebé quaranta entitats socials han estat presents en aquesta fira. En ella, els consumidors i usuaris han pogut intervenir en les diferents activitats que s’han dut a terme.
També han pogut conèixer de primera mà la labor que desenvolupa FACUA Catalunya a través dels seus diferents departaments. Durant el transcurs de la Fira, l’associació va rebre la visita de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.
Únete gratis para acceder a este contenido