FACUA Catalunya, presente en la 19ª edición de la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona
La asociación ha participado en este evento, que se celebró el pasado 27 de abril en el marco del Festival Strenes, con la asistencia de casi cuarenta entidades sociales.
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Cataluña-29/04/2019
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Miembros de FACUA Catalunya en el estand que la asociación ha tenido en la 19ª Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona. | Imagen. FACUA Catalunya.
FACUA Catalunya ha participado un año más en la Feria de Entidades de Voluntariado Social de Girona, que en 2019 ha celebrado su 19ª edición. El evento se celebró el pasado sábado 27 de abril en la Plaça de Catalunya, en el marco del Festival Strenes