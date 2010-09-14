FACUA Catalunya presenta la seva pàgina 'web'
En FACUA.cat, els consumidors podran trobar informació sobre les seves accions, assessorar-se sobre els seus drets i posar en coneixement de l'organització qualsevol frau o abús.
FACUA.org
Catalunya-14/09/2010
L’Associació de Consumidors en Acció de Catalunya-FACUA ha engegat la seva pàgina web, en la qual els usuaris podran trobar informació sobre les seves accions, assessorar-se sobre els seus drets i posar en coneixement de l’organització qualsevol frau o abús.
Els seus continguts s’oferixen íntegrament tant en català com en castellà. Els internautes poden accedir a la web de FACUA Catalunya en català teclejant el domini dominio FACUA.cat. La seva versió en castellà és accessible directament en l’adreça FACUA.
Únete gratis para acceder a este contenido