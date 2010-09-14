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FACUA Catalunya presenta su página 'web'

En FACUA.cat, los consumidores podrán encontrar información sobre sus acciones, asesorarse sobre sus derechos y poner en conocimiento de la organización cualquier fraude o abuso.

FACUA.org
Cataluña-14/09/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Catalunya-FACUA ha puesto en marcha su página web, en la que los usuarios podrán encontrar información sobre sus acciones, asesorarse sobre sus derechos y poner en conocimiento de la organización cualquier

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