El 79% dels seus ingressos va provenir de les quotes dels seus socis de ple dret
FACUA Catalunya publica la seva 'Memòria 2016'
Va finalitzar l'últim any amb 20.005 socis i 4.110 consultes i reclamacions tramitades. Automoció i telecomunicacions van liderar com a sectors més denunciats pels consumidors.
FACUA.org
Catalunya-27/07/2017
FACUA Catalunya va finalitzar 2016 amb un total de 4.110 consultes i reclamacions tramitades i 20.005 socis. Són dues de les dades recollides en la seva memòria anual.
La Memòria 2016 de FACUA Catalunya pot descarregar-se a FACUA.cat. S’hi inclouen entre altres, dades dels comptes de l’associació, informació que cada any està a disposició dels seus socis i es lliura a les autoritats de protecció al consumidor.
Entre altres continguts, el document recull un balanç de les campanyes desenvolupades per FACUA Catalunya durant 2016, consultes i reclamacions tramitades, activitats formatives, publicacions i els comunicats de l’associació
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