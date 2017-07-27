Nuestras accionesEl 79% de sus ingresos provino de las cuotas de sus socios de pleno derecho

FACUA Catalunya publica su 'Memoria 2016'

Finalizó el último año con 20.005 socios y 4.110 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.

FACUA.org
Cataluña-27/07/2017
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FACUA Catalunya finalizó 2016 con un total de 4.110 consultas y reclamaciones tramitadas y 20.005 socios. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.

La Memoria 2016 de FACUA Catalunya puede descargarse en FACUA.org/cata

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