FACUA Catalunya publica su 'Memoria 2016'
Finalizó el último año con 20.005 socios y 4.110 consultas y reclamaciones tramitadas. Automoción y telecomunicaciones lideraron como sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Cataluña-27/07/2017
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FACUA Catalunya finalizó 2016 con un total de 4.110 consultas y reclamaciones tramitadas y 20.005 socios. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2016 de FACUA Catalunya puede descargarse en FACUA.org/cata