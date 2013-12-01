Sota el títol 'És possible consumir en català?'
FACUA Catalunya publica un informe sobre el compliment de la norma de retolació en català
Fruit d'un conveni amb les associacions de consumidors UNAE i UCC, l'objectiu de l'estudi és conèixer si existeix una adequació entre la normativa i els hàbits de consum del territori.
FACUA.org
Catalunya-01/12/2013
FACUA Catalunya ha publicat un informe sobre el compliment de la norma de retolació en català amb l’objectiu de verificar si els establiments del territori compleixen amb el Codi de Consum de Catalunya (llegeix-ho aquí).
L’estudi ha estat realitzat de forma conjunta amb la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de casa de Catalunya-UNAE i la Unió de Consumidors de Catalunya-UCC, fruit d’un conveni que mantenen les tres entitats, i ha estat subvencionat per l’Agència Catalana del Consum.
FACUA Catalunya, UNAE i UCC han dut a terme una campanya de control d’establiments en diversos mu
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