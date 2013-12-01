FACUA Catalunya publica un informe sobre el cumplimiento de la norma de rotulación en catalán
Fruto de un convenio con las asociaciones de consumidores UNAE y UCC, el objetivo del estudio es conocer si existe una adecuación entre la normativa y los hábitos de consumo del territorio.
FACUA.org
Cataluña-01/12/2013
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