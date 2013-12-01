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FACUA Catalunya publica un informe sobre el cumplimiento de la norma de rotulación en catalán

Fruto de un convenio con las asociaciones de consumidores UNAE y UCC, el objetivo del estudio es conocer si existe una adecuación entre la normativa y los hábitos de consumo del territorio.

FACUA.org
Cataluña-01/12/2013
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FACUA Catalunya ha publicado un informe sobre el cumplimiento de la norma de rotulación en catalán con el objetivo de verificar si los establecimientos del territorio cumplen con el Codi de Consum de Catalunya

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