FACUA Catalunya recomana als usuaris afectats per l'avaria a Rodalies que reclamin una compensació
Els viatgers tenen dret a ella atès que una fallada tècnica com el sofert ahir no es pot considerar un supòsit de causa major, imprevisible per l'empresa.
FACUA.org
Catalunya-22/05/2015
FACUA Catalunya recomana als usuaris afectats per l’avaria del servei de Rodalies de Catalunya d�’ahir que reclamin la compensació que per llei els correspon. Una fallada en el sistema informàtic d’aquest servei va afectar al matí de dijous passat a al voltant de 80.000 usuaris.
A més de la devolució del bitllet en el cas que el viatge no s’hagi arribat a produir, l’associació considera que els usuaris afectats tenen dret a una indemnització, atès que un error tècnic com el sofert ahir no es pot considerar un supòsit de causa major, imprevisible per l’empresa.
L’associació recorda als consumidors que s’hagin vist afectats per interrupció del vi
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