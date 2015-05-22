FACUA Catalunya recomienda a los usuarios afectados la avería en Cercanías que reclamen una compensación
Los viajeros tienen derecho a ella dado que un fallo técnico como el sufrido ayer no se puede considerar un supuesto de causa mayor, imprevisible por la empresa.
FACUA.org
Cataluña-22/05/2015
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En los casos de retraso de más de una hora por causa de la interrupción del servicio, el viajero tiene derecho a una indemnización del 50% del precio del billete. | Imagen: eldelinux (CC BY 2.0)
FACUA Catalunya recomienda a los usuarios afectados por la avería del servicio de Cercanías de Cataluña de ayer que reclamen la compensación que por ley les corresponde. Un fallo en el sistema informático de este servicio afectó la mañana del pasad