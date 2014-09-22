FACUA Catalunya, reconeguda per l'Agència Catalana del Consum com a associació més representativa
La decisió implica que l'organització tingui una major representativitat davant les administracions públiques de Catalunya, com formar part de la Comissió Permanent del Consell de les Persones Consumidores.
FACUA.org
Catalunya-22/09/2014
FACUA Catalunya ha obtingut el reconeixement de l’Agència Catalana del Consum com a associació de consumidors més representativa, segons el que disposa el Codi de Consum d’aquesta comunitat autònoma.
Aquest reconeixement suposa que l’associació obté una major representativitat davant les administracions públiques. Així, despr&
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