FACUA Catalunya, reconocida por la Agencia Catalana de Consumo como asociación más representativa
La decisión implica que la organización tenga una mayor representatividad ante las administraciones públicas de la comunidad autónoma, como formar parte de la Comisión Permanente del Consejo de Personas Consumidoras.
FACUA.org
Cataluña-22/09/2014
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FACUA Catalunya ha obtenido el reconocimiento de la Agencia Catalana de Consumo como asociación de consumidores más representativa, según lo que dispone el Código de Consumo de dicha comunidad autónoma.
Este reconocimiento supone que la asociación