FACUA Catalunya rep la visita de la Societat per al Foment de l'Educació Financera de Polònia
Ambdues organitzacions van intercanviar experiències en els seus àmbits de competència.
FACUA.org
Catalunya-12/09/2014
FACUA Catalunya ha rebut, el 10 de setembre a Barcelona, la visita d’una delegació de la Societat per al Foment de l’Educació Financera de Polònia (SKEF).
Durant la trobada, ambdues organitzacions van compartir experiències sobre educació financera per prevenir el sobreendeutament i la protecció al consumidor.
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