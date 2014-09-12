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FACUA Catalunya recibe la visita de la Sociedad para el Fomento de la Educación Financiera de Polonia

Ambas organizaciones intercambiaron experiencias de sus ámbitos de competencia.

FACUA.org
Cataluña-12/09/2014
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FACUA Catalunya ha recibido, el 10 de septiembre en Barcelona, la visita de una delegación de la Sociedad para el Fomento de la Educación Financiera de Polonia (SKEF).

Durante el encuentro ambas organizaciones compartieron experiencias sobre educación financiera

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