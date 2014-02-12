Lluita contra la pujada del preu del transport públic
FACUA Catalunya s'adhereix al Manifest de la Plataforma #StopPujadesTransport
Rebutja els increments d'un 5% de mitjana en el preu aprovat per al transport públic pel 2014, molt per sobre de l'IPC, i sol·licita la creació d'una taula de treball per fixar-les.
FACUA.org
Catalunya-12/02/2014
FACUA Catalunya s’adhereix al Manifest de la Plataforma #StopPujadesTransport per lluitar contra la pujada del preu del transport públic.
En el mateix s’exigeix la retirada de les tarifes aprovades per 2014, que han sofert un increment mitjà del 5% en els títols més utilitzats, i que es mantinguin les tarifes vigents en 2013.
Així mateix, se sol·licita la creació d’una taula de treball per analitzar i fixar les noves tarifes.
El Manifest critica que “Aquesta pujada del preu del transport implica un nou desafiament
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