FACUA Catalunya se adhiere al Manifiesto de la Plataforma #StopPujadesTransport
Rechaza los incrementos de un 5% de media en el precio aprobado para el transporte público para el 2014, muy por encima del IPC, y solicita la creación de una mesa de trabajo para fijarlas.
FACUA.org
Cataluña-12/02/2014
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FACUA Catalunya se adhiere al Manifiesto de la Plataforma #StopPujadesTransport para luchar contra la subida del precio del transporte público.
En el mismo se exige la retirada d