Nuestras accionesLucha contra la subida del precio del transporte público

FACUA Catalunya se adhiere al Manifiesto de la Plataforma #StopPujadesTransport

Rechaza los incrementos de un 5% de media en el precio aprobado para el transporte público para el 2014, muy por encima del IPC, y solicita la creación de una mesa de trabajo para fijarlas.

FACUA.org
Cataluña-12/02/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Catalunya se adhiere al Manifiesto de la Plataforma #StopPujadesTransport para luchar contra la subida del precio del transporte público.

En el mismo se exige la retirada d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos