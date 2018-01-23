Instal·lacions més àmplies i de major comoditat
FACUA Catalunya trasllada la seva seu per millorar el servei d'atenció al consumidor
A partir del proper dimecres 24 de gener els usuaris podran acudir al carrer de Leiva, número 25, a Barcelona, per atendre les seves consultes i reclamacions.
FACUA.org
Catalunya-23/01/2018
FACUA Catalunya trasllada la seva seu a una nova ubicació, en la qual comptarà amb instal·lacions més àmplies i de major comoditat per poder oferir una millor atenció als consumidors.
La nova seu estarà situada al carrer de Leiva, número 25, de Barcelona.
A partir del pròxim dimecres, dia 24 de gener, l’atenció als usuaris es gestionarà a les noves instal·lacions en els mateixos horaris que fins ara, i que poden ser consultats al web de l’associació FACUA.org/catala
Aquest canvi de local és conseqüència de l’afany de FACUA Catalunya per millorar el se
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