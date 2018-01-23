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FACUA Catalunya traslada su sede para mejorar el servicio de atención al consumidor

A partir del próximo miércoles 24 de enero los usuarios podrán acudir al Carrer de Leiva, número 25, en Barcelona, para atender sus consultas y reclamaciones.

FACUA.org
Cataluña-23/01/2018
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FACUA Catalunya traslada su sede a una nueva ubicación, en la que contará con instalaciones más amplias y de mayor comodidad para poder ofrecer una mejor atención a los consumidores.

La nueva sede estará situada en el Carrer de Leiva, número 25, de

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