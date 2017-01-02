FACUA Catalunya va col·laborar amb l'Ajuntament de Mataró en una campanya d'adhesió al Sistema Arbitral de Consum dirigida a tots els comerços i serveis de la ciutat.
Durant els dos mesos que ha durat la campanya, tècnics de FACUA Catalunya han visitat els establiments facilitant informació, atenent les consultes sobre el funcionament i els avantatges del Sistema Arbitral de Consum.
FACUA.org
Catalunya-02/01/2017
La Junta Arbitral de Consum de Mataró va organitzar una sessió formativa adreçada al sector empresarial de la ciutat perquè les organitzacions associatives empresarials poguessin conèixer de primera mà el funcionament d’una Junta Arbitral de Consum.
La sessió formativa va constar de dues parts: en la primera es va desenvolupar els continguts teòrics del Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum per conèixer el funcionament del procediment arbitral.
La segona va ser pràctica i participativa. Es van analitzar diversos casos reals de diferents Juntes Arbitrals de Consum. Aquesta sessió formativa va ser impartida per
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