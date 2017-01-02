FACUA Catalunya colabora con el Ayuntamiento de Mataró en informar sobre el Sistema Arbitral de Consumo
Técnicos de la asociación han visitado distintos establecimientos facilitando información y atendiendo las consultas sobre el funcionamiento y las ventajas del citado sistema de resolución de conflictos.
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Cataluña-02/01/2017
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Tania Martín, miembro del Gabinete Jurídico de FACUA Catalunya, interviene en la sesión. | Imagen: FACUA.
FACUA Catalunya ha colaborado con el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona) en una campaña de información y promoción de adhesiones al Sistema Arbitral de Consumo, que ha estado dirigida a todos los comercios y servicios de la ciudad.