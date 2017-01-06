FACUA Catalunya va impartir una ponència "Gestió de les reclamacions dels consumidors a les empreses d'electrodomèstics
El curs estava organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Agència Catalana del Consum.
FACUA.org
Catalunya-06/01/2017
FACUA Catalunya va impartir una ponència en el curs «La gestió de les reclamacions dels consumidors a les empreses dedicades a la venda d’electrodomèstics i electrònica». El curs estava organitzat per la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Agència Catalana del Consum.
L’objectiu del curs és dotar als assistents d’una visió general de la situació actual dels serveis d’atenció al client de les grans empreses que comercialitzen electrodomèstics i productes
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