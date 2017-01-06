FACUA Catalunya imparte una ponencia sobre reclamaciones en el sector del comercio de electrodomésticos
El ciclo en el que ha participado la asociación ha estado organizado por la Diputación de Barcelona, en colaboración con la Agencia Catalana del Consumo.
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Cataluña-06/01/2017
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FACUA Catalunya ha impartido una ponencia dentro de un curso sobre gestión de reclamaciones de los consumidores en las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos y electrónica. El ciclo ha estado organizado por la Diputación de Barcelona, en colaboració