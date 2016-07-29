FACUA Catalunya va impartir una xerrada informativa per a joves extutelats
FACUA.org
Catalunya-29/07/2016
FACUA Catalunya va impartir el passat dia 25 una xerrada informativa per a joves extutelats a l’Espai Cabestany de Barcelona, versant la xerrada sobre els drets dels consumidors en aquells aspectes que poden afectar aquest col·lectiu vulnerable i els joves en general.
Els companys de FACUA Catalunya, van aprofundir en aquells temes que més interès van despertar entre els assistents, com
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