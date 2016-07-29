FACUA Catalunya imparte en Barcelona una charla informativa para jóvenes extutelados
La asociación ahondó en temas actualidad como el uso de la telefonía móvil o de las tarjetas bancarias, así como las compras por Internet y los derechos de los usuarios del transporte público.
FACUA.org
Cataluña-29/07/2016
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FACUA Catalunya impartió el pasado día 25 una charla informativa para jovenes extutelados en el Espai Cabestany de Barcelona, versando la misma sobre los derechos de los consumidores en aquellos aspectos que pueden afectar a este colectivo vulnerable y los jovenes en general.