FACUA Catalunya valora el projecte de llei sobre les garanties dels consumidors en contractar crèdits
El president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, va comparèixer el 29 de gener per valorar el Projecte de Llei de sobre les garanties dels consumidors a l'hora de contractar crèdits o préstecs hipotecaris.
FACUA.org
Catalunya-05/02/2014
El president de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, va comparèixer el 29 de gener davant la Mesa de la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya per valorar el Projecte de Llei de sobre les garanties dels consumidors a l’hora de contractar crèdits o préstecs hipotecaris.
En la compareixença, el president de l’associació ha valorat positivament els objectius de la norma que pretén augmentar les garanties dels consumidors a l’hora de contractar crèdits o préstecs hipotecaris , tot i que ha assenyalat algunes mancances. FACUA Catalunya entén que s’han de redactar normes que reforcin, el màxim possible, la protecció que necessi
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