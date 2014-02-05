FACUA Catalunya valora el proyecto de ley sobre las garantías de los consumidores al contratar créditos
El presidente de la asociación, José Luis Nueno, ha propuesto que los notarios puedan imposibilitar que los consumidores firmen en sus escrituras cláusulas que pudieran resultar abusivas, no sólo las declaradas nulas judicialmente.
FACUA.org
Cataluña-05/02/2014
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José Luis Nueno en un momento de su comparecencia.
El presidente de FACUA Catalunya, José Luis Nueno, ha comparecido el 29 de enero ante la Mesa de la Comisión de Empresa y Ocupación del Parlamento de Cataluña para valorar el Proyecto de Ley de sobre las garantías de los consumidores a la hora d